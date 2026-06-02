«حماية المال العام» .. ندوة لوكيل عام إدارة قضايا الدولة في جامعة الشرق الأوسط

خبرني - استضافت كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط ندوة متخصصة بعنوان: "القانون والتحكيم في إدارة القضايا"، قدمها الوكيل العام لإدارة قضايا الدولة عطوفة تامر خريس، ووكيلَي إدارة قضايا الدولة الدكتورة شريهان الحديد والأستاذ سعد مريان.

استعرض المشاركون الأدوار التي تضطلع بها دائرة إدارة قضايا الدولة في حماية المال العام وتمثيل مؤسسات الدولة أمام القضاء، إلى جانب تسليط الضوء على قانون إدارة قضايا الدولة، وقانون التنفيذ، وقانون التحكيم الأردني، وأهمية هذه التشريعات في صون الحقوق العامة وتعزيز كفاءة المنظومة القانونية.

وشهدت الندوة نقاشات تفاعلية مع الطلبة تناولت الجوانب التطبيقية لعمل الدائرة، بما أسهم في إثراء معارفهم القانونية وتعميق فهمهم لمتطلبات العمل القانوني المتخصص.