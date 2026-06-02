بالأسماء .. اتّحادُ طلبةِ الجامعةِ الأردنيّة ينتخبُ أعضاءَ لجنتِه التّنفيذيّةِ ويؤدّون القسَم

خبرني - ​انتخبَ الطّلبةُ الفائزون بمقاعدِ اتّحادِ طلبةِ الجامعةِ الأردنيّة مجلسَهم التّنفيذيّ بعدَ أن أدَّوا القسَمَ القانونيَّ أمامَ رئيسِ الجامعةِ بالوكالةِ الدّكتور فالح السّواعير بأن يكونوا مخلِصين للملكِ والوطنِ والجامعةِ وأن يقوموا بخدمةِ زملائِهم وجامعتِهم وأن يلتزموا بالقوانينِ والأنظمةِ والتّعليمات.

وأعلنَ السواعير، الطّالبَ عبدَ الجليل تيسير الزّيود رئيسًا للاتّحاد، والطّالبَ محمد العياصرة نائبًا للرّئيس، والطّالبَ حسام القُضاة أمينًا للسّرّ، والطّالبَ محمد سلامة اللّبابدة أمينًا للصّندوق.

وفيما يتعلّقُ باللّجانِ فازَ الطّالبُ أيهَم الزّواهرة برئاسةِ اللّجنةِ الماليّةِ

أمّا لجنةُ البحثِ العلميّ والشؤون الأكاديمية ففازَ بها الطّالبُ عبدالله عامر السّواعير

أمّا لجنةُ العلاقاتِ العامّةِ والخارجية ففازَ بها الطّالبُ أوس البواريد

ولجنةُ الأنشطةِ الطّلّابيّةِ فازَت بها الطّالبةُ ليان رَباح

لجنةُ قضايا الطّلبة فازَت بها الطّالبةُ حلا المراشدة

لجنةُ العملِ التّطوّعيّ وخدمة المجتمع فازَت بها الطّالبةُ رنيم الطويسي

وأكّدَ السواعير أنّ كلَّ مَن انتُخِبَ في الاتّحاد هو شريكٌ حقيقيّ لإدارةِ الجامعة وتقعُ عليهِ مسؤوليّةُ خدمتِها والعملِ على تطويرِها.

وأدّى أعضاءُ مجلسِ اتّحاد طلبةِ فَرع الجامعةِ في العقبةِ القسَمَ أمس معرِبينَ عن اعتزازِهم بالثّقةِ التي منحَهم إيّاها زملاؤُهم، مؤكِّدينَ التزامَهم بالعملِ الجادِّ لخدمةِ الجسمِ الطّلّابيّ وتمثيلِ تطلُّعاتِه بكلِّ أمانةٍ ومسؤوليّة.

وهنّأَ السّواعير الأعضاءَ الجُددَ للّجنةِ التّنفيذيّةِ للاتّحاد معربًا عن ثقتِه بأنَّ الاتّحادَ سيواصِلُ التّعاونَ مع الجسمِ الطّلّابيّ ومؤسّساتِ الجامعةِ المختلِفة لرفعِ مستوى التّعليمِ والبحثِ وخدمةِ المجتمعاتِ الإنسانيّة.

وفي سياقٍ متّصلٍ أكَّدَ رئيسُ الاتّحادِ الجديد عزمَ الاتّحادِ على مواصلةِ التّنسيقِ والتّشاوُرِ مع إدارةِ الجامعةِ و كلّيّاتِها ومعاهدِها العلميّةِ لتطويرِ نوعيّةِ الخدماتِ والنّشاطاتِ العلميّةِ واللّامنهجيّة التي يقدّمُها الاتّحادُ لطلبةِ الجامعةِ والباحثين فيها.

وأشارَ إلى أنّ الاتّحادَ سوف يكونُ أداةً للعملِ على استنهاضِ هِممِ الشّبابِ الأردنيّ من خلال التّركيزِ على العملِ التّطوّعيّ داخلَ المجتمعِ الأردنيّ للإسهامِ في تطوير شخصيّة الطّالبِ وميادينِ التّنميةِ المختلِفة.