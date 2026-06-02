أورنج الأردن تُنفذ مجموعة من المبادرات في اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية

خبرني - تجسيداً لالتزامها الراسخ بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، نفّذت أورنج الأردن سلسلة من الفعّاليات والأنشطة المتنوعة بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، الذي صادف 28 نيسان 2026، ضمن مجموعة من المبادرات التي نُفذت على مدى عدة أسابيع. وهدفت هذه المبادرات إلى تعزيز الوعي بهذا المفهوم المحوري بين الموظفين، ضمن نهجها المتواصل لتوفير بيئة عمل تتمتع بأعلى مستويات الحماية والحد من المخاطر المحتملة والوقاية من الأمراض.

وبهذه المناسبة، وبالتعاون مع فريق "مايند كلينيك"، المتخصص في تلبية احتياجات الصحة النفسية، نظّمت الشركة جلسة توعوية إلكترونية للموظفين ركّزت على السلامة النفسية في مكان العمل. كما خُصّصت حلقة من البرنامج الداخلي "راديو أورنج"، استضافت خلالها المتخصصة في المعالجة النفسية من "مايند كلينيك"، دينا بني مصطفى، لتسليط الضوء على أهمية الرعاية النفسية وأثرها الجوهري في تعزيز الإنتاجية ورفع مستويات الرضا الوظيفي.

وفي السياق ذاته، وجّهت الشركة رسالة إرشادية لفريق عملها عبر قنوات التواصل الداخلي، بالتزامن مع بث مقطع فيديو من قبل قسم السلامة يبرز أهمية الالتزام التام بتطبيق معايير السلامة وإجراءاتها الوقائية داخل بيئة العمل، وكذلك التغير المناخي وانعكاساته على الصحة العامة، وخطوة نحو المستقبل في توظيف الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي في خدمة السلامة المهنية.

كما أطلقت الشركة مسابقة خاصة بالقطاع الفني بعنوان "بطل السلامة"، في إطار نهجها الهادف إلى تعزيز التفاعل والمشاركة، حيث شملت مجموعة من الأسئلة المعرفية حول مواضيع الصحة والسلامة المهنية عبر منصة رقمية. وسيكرّم المدير التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، الفائزين في المسابقة والموظفين الأكثر التزاماً بمعايير السلامة العامة أثناء تأديتهم مهامهم.

وأكدت أورنج الأردن إيمانها بالقيمة الحقيقية للاستثمار في ممارسات العمل الآمنة لموظفيها، وحرصها على توفير بيئة عمل مستدامة باعتبار ذلك جزءاً من تميزها وثقافتها المؤسسية، معتمدة في ذلك على تطبيق أعلى المعايير العالمية لضمان سلامة وصحة جميع موظفيها. وقد جسّدت هذا الالتزام بتجديد شهادة الآيزو (ISO 45001:2018) لأنظمة إدارة السلامة المهنية للمرة الثالثة على التوالي في عام 2025.

