الثلاثاء: 02 حزيران 2026
على عتبة مونديال 2026.. نهاية مفاجئة لتمثال ميسي الأشهر في الهند

  • 02 حزيران 2026
  • 14:49
خبرني - أزالت السلطات في ولاية كالكوتا الهندية التمثال العملاق للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعدما أثارت سلامته الإنشائية مخاوف متزايدة عقب العواصف التي ضربت المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة.
وكان التمثال، الذي بلغ ارتفاعه نحو 21 مترا (70 قدما)، يجسد ميسي وهو يرفع كأس العالم بعد تتويج الأرجنتين بلقب مونديال 2022، ودشن أواخر عام 2025 خلال جولة GOAT Tour التي حملت اسم النجم الأرجنتيني في الهند.
وجاء قرار التفكيك بعد شكاوى من سكان المنطقة أفادت بأن التمثال كان يتمايل بشكل ملحوظ مع هبوب الرياح القوية.

وأظهرت فحوصات أجراها مهندسو دائرة الأشغال العامة وجود مشكلات تتعلق بالاستقرار والتوازن الإنشائي، ما دفع السلطات إلى اعتباره خطرا محتملا على المارة.

ونفذت عملية الإزالة باستخدام رافعات هيدروليكية وحبال تثبيت خاصة، قبل نقل التمثال إلى مستودع حكومي في منطقة باغوياتي، حيث سيبقى بعيدا عن الأنظار إلى حين اتخاذ قرار بشأن موقعه الجديد.
وتشير تقارير محلية إلى أن منتزه "إيكو بارك" أو منطقة "رابيندرا ساروبار" من بين الخيارات المطروحة لإعادة تركيبه.

وأثار التمثال جدلا واسعا منذ إنشائه، ليس فقط بسبب حجمه الضخم، بل أيضا بسبب الجدل الذي رافق زيارة ميسي للهند العام الماضي، والتي شهدت فوضى تنظيمية وشكاوى جماهيرية من سوء إدارة الفعاليات.

