أم تبلغ عن نجلها المحكوم بالإعدام بعد هروبه من سجن كويتي

خبرني - أعلنت الأجهزة الأمنية الكويتية، نجاحها في إلقاء القبض على ثلاثة سجناء فروا من السجن المركزي في منطقة "بر اللياح"، وذلك بعد مطاردة استخباراتية وأمنية مشددة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت، أمس الاثنين، عن هروب ثلاثة سجناء من السجن المركزي المخصص للمحكومين بالإعدام، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من تعقبهم وضبطهم. ووفقا لوسائل إعلام كويتية، فإن اثنين من الفارين محكومان بالإعدام، بينما يقضي الثالث عقوبة السجن المؤبد.

وبحسب التقارير الإعلامية، فقد وقعت عملية الهروب عند الساعة 2:45 فجرا، حيث تمكن السجناء من كسر أحد الجدران الداخلية للسجن، ثم تسللوا عبر فتحات التكييف إلى برج حراسة مهجور، قبل أن يصعدوا إلى غرفته العلوية. واستخدم السجناء حبلا بدائيا صنعوه من خراطيم المياه والملابس للخروج خارج أسوار السجن.

وأشارت التقارير إلى أن والدة أحد السجناء الفارين كانت السبب في القبض عليهم، حيث أبلغت عنه بعد أن دخل منزل أسرته وغير ملابسه استعدادا للمغادرة، مما دفع القوات الأمنية إلى التحرك فورا للبحث عن الفارين.

وفي بيان لها نشرته على منصة "إكس"، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن عملية القبض جاءت نتيجة "سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين الجهات المختصة"، مشيرة إلى أنه تم "تعقب الهاربين وتحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وإعادتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة بحقهم".

وكشف البيان أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على سلاحين ناريين بحوزة الهاربين، مما استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المتبعة. وشددت الوزارة على أن "أمن المجتمع خط أحمر"، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يحاول الهروب من المساءلة القانونية أو تقديم العون للمطلوبين والخارجين على القانون.



