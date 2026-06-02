الثلاثاء: 02 حزيران 2026
الدفاع المدني يخمد حريق مصنع بلاستيك في محافظة إربد

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق إربد ساندها مجموعة إسناد الشمال تعاملت اليوم مع حريق شب داخل مصنع بلاستيك بمساحة بلغت (500)م2 بمدينة الحسن الصناعية في محافظة إربد.

وبين الناطق الإعلامي أن الحريق نتج عنه أدخنة كثيفة نظراً لطبيعة المواد المشتعلة، حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره للأماكن المجاورة، كما نتج عن الحريق إصابة شخصين بضيق في التنفس جراء الأدخنة المتصاعدة من الحريق، بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهما في الموقع، ولم تستدعِ حالتهما النقل إلى المستشفى، هذا وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

الاردن .. حبس موظفة بلدية على ذمة التحقيق
