الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من خصومات وإعفاءات المسقفات والرسوم قبل نهاية حزيران

خبرني - دعت وزارة الإدارة المحلية المواطنين والمنشآت والأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من قرار الحكومة بتمديد العمل بمنح إعفاءات وخصومات تشجيعية على ضريبة الأبنية والأراضي "المسقفات"، والرسوم، والعوائد، والتعويضات، وفضلات الطرق، والإيجارات المستحقة للبلديات وأمانة عمان الكبرى، وذلك للمسددين قبل نهاية 30 حزيران الحالي.​وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن قرار التمديد يأتي لغايات تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحفيزهم على تسديد الالتزامات المترتبة لصالح البلديات والأمانة، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين المغتربين خلال إجازة الأعياد والعطلة الصيفية لتسوية أوضاعهم المالية والاستفادة من هذه الحوافز.

​ويشمل القرار منح خصم بنسبة 20 بالمئة على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف، ورسوم مساهمة الصرف الصحي عن السنوات السابقة وعام 2025، وذلك في حال تسديد المستحقات قبل نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع منح إعفاء كامل بنسبة 100 بالمئة من الغرامات المترتبة على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف لجميع السنوات السابقة بما فيها غرامة عام 2025، شريطة تسديد أصل الضريبة والرسوم قبل نهاية المهلة المحددة.

​كما يتضمن القرار منح المكلفين خصماً بنسبة 25 بالمئة على رسوم التحققات والعوائد والتعويضات في حال السداد قبل الثلاثين من حزيران الحالي، إضافة إلى منح طالبي شراء الفضلات والأراضي خصماً بنسبة 25 بالمئة من القيمة المترتبة عليهم عند الدفع قبل نهاية دوام يوم الثلاثين من الشهر ذاته.

​ويشمل القرار، إعفاء مستأجري العقارات والأبنية المملوكة للبلديات وأمانة عمان الكبرى مما نسبته 25 بالمئة من الأجور المترتبة عليهم والمستحقة لغاية الحادي والثلاثين من كانون الأول لعام 2025، شريطة تسديد المبالغ المتبقية بالكامل قبل نهاية حزيران الحالي، حيث دعت الوزارة المكلفين إلى الإسراع بمراجعة الجهات المعنية أو استخدام قنوات الدفع الإلكتروني للاستفادة من القرار قبل انتهاء مدته القانونية.