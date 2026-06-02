أبو السمن يتفقد مشروع توسعة الطريق الملوكي في مادبا

خبرني - ​تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن اليوم الثلاثاء، سير العمل في مشروع توسعة وصيانة جزء من الطريق الملوكي في محافظة مادبا بطول تقريبي يبلغ 2.1 كم، يبدأ من كنيسة الرسل ولغاية إشارة الجامعة الأمريكية.

​وشملت الجولة الميدانية تفقد أعمال إعادة تأهيل وتنظيم تقاطع الإخلاء، وإنشاء الجدران الاستنادية والعبارة الصندوقية، بالإضافة إلى تركيب مناهل التفتيش وتجميع المياه والمناهل الطولية المخصصة لتصريف مياه الأمطار.

كما تابع الوزير ميدانياً عمليات فصل الطريق بجزيرة وسطية وتجهيز الفتحات الالتفافية، إلى جانب تنفيذ أعمال الإنارة والسلامة المرورية والدهان الساخن وتعبيد الطريق حسب الأصول الهندسية المتبعة.

​وأكد الوزير خلال جولته على أهمية التنسيق مع شركات الخدمات سواء شركات الاتصالات او الكهرباء أو المياه، لضمان الجاهزية الكاملة للبنية التحتية، مشدداً على ضرورة ضمان عدم إجراء أي أعمال حفر في جسم المشروع بعد الانتهاء من كافة أعماله وتعبيده.