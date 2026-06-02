ابن أنجلينا جولي وبراد بيت يطلب رسمياً حذف لقب والده من اسمه

خبرني - يبدو أن لقب "بيت" يواصل اختفاءه تدريجياً من أسماء أبناء النجمة العالمية أنجلينا جولي وبراد بيت، إذ انضم مادوكس إلى أشقائه الذين تخلوا عن استخدام اسم والدهم، بعدما تقدم بطلب رسمي لاعتماد اسم جديد يحمل لقب والدته فقط.

فقد قدم مادوكس البالغ من العمر 24 عاماً، مستندات قانونية يطلب فيها اعتماد اسم "مادوكس شيفان جولي" بدلاً من "مادوكس شيفان جولي-بيت"، في خطوة لا تزال بانتظار الموافقة الرسمية من الجهات المختصة، وفق ما ذكره موقع TMZ.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة للمتابعين، إذ سبق أن أثار مادوكس التكهنات بشأن رغبته في التخلي عن لقب والده عندما ظهر اسمه في شارة نهاية فيلم "Couture" باسم "مادوكس جولي" فقط.

إذ شارك مادوكس في الفيلم بصفة مساعد مخرج، فيما تولت والدته أنجلينا جولي بطولة العمل، مجسدة شخصية مخرجة أميركية تُشخّص بإصابتها بسرطان الثدي فور وصولها إلى فرنسا لتصوير مشروع مرتبط بأسبوع الموضة في باريس. وعُرض الفيلم للمرة الأولى خلال مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في سبتمبر 2025، قبل طرحه في دور السينما الفرنسية في فبراير 2026.

قبله فيفيان وزاهارا

ولا يبدو أن مادوكس هو الوحيد من أبناء الثنائي الذي اتخذ هذا المسار. ففي عام 2024 ظهرت فيفيان في شارة مسرحية "The Outsiders" على مسرح برودواي باسم "فيفيان جولي" فقط، بعدما شاركت والدتها في إنتاج العمل.

كما لفتت زاهارا الأنظار خلال فعالية في كلية سبيلمان عام 2024 عندما عرّفت نفسها باسم "زاهارا مارلي جولي"، متخلية عن لقب والدها. وفي مايو 2026، وخلال حفل تخرجها الجامعي، جرى الإعلان عن اسمها على المسرح بالصيغة نفسها، رغم أن البرنامج الرسمي للحفل كان لا يزال يتضمن اسمها الكامل السابق.

أما شيلوه، فقد استكملت إجراءات تغيير اسمها قانونياً في أغسطس 2024، لتصبح "شيلوه جولي" بعد أن كانت تُعرف باسم "شيلوه نوفيل جولي-بيت".

ويُعد مادوكس الابن الأكبر لأنجلينا جولي وبراد بيت، اللذين انفصلا عام 2016 بعد سنوات من الارتباط، ويتشاركان ستة أبناء هم مادوكس، وباكس، وزاهارا، وشيلوه، إضافة إلى التوأم نوكس وفيفيان.

وكانت أنجلينا جولي قد تبنت مادوكس عام 2002 قبل سنوات من زواجها من براد بيت، ليكون أول أفراد العائلة الذين حملوا اسم "جولي"، قبل أن يُضاف إليه لاحقاً لقب "بيت"، وهو اللقب الذي بات يختفي تدريجياً من أسماء عدد من أبناء الثنائي.