المياه تضبط حفارة مخالفة واعتداءات على خطوط رئيسية في عمّان والرصيفة

  • 02 حزيران 2026
  • 12:31
خبرني - قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وبالتعاون مع شركة مياه الاردن مياهنا والاحواض المائية والمشاغل المركزية وبمرافقة امنية من مرتبات الامن العام -مركز امن بادية الجيزة وقوات الدرك والإدارة الملكية لحماية البيئة ضبطت حفارة مخالفة في مناطق جنوب العاصمة عمان الجيزة حيث تم اعداد الضبوطات واتخاذ الاجراء القانوني. 
وفي سياق أخر واثناء عمليات المسح الدورية التي تجريها طواقم الرقابة الداخلية مع شركة مياه الاردن (مياهنا ) وكوادر سلطة المياه في منطقة الرصيفة وبالتنسيق مع مدعي عام الرصيفة تم ضبط اعتداء على خط رئيسي وتمديد مياه لعقارات مخالفة (عدة منازل )  واعداد الضبط بالواقعة و ستستكمل الاجراءات اللازمة لتحويل المعتدين للجهات المختصة وتقدير اثمان وكميات المياه المعتدى عليها .

