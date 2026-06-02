خبرني - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي، قائمة النشامى النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وضمت القائمة 26 لاعبا وهم :

يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور بني عطية

عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو ذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدة، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجائي عايد، عامر جاموس

محمد الداوود، محمود مرضي، عودة الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، إبراهيم صبرة، وعلي علوان.

المنتخب يصل سان دييغو

إلى ذلك، وصل وفد المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء 2 حزيران إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر ذاته، ويتخلله المباراة الودية الأخيرة للنشامى أمام منتخب كولومبيا، عند الثانية -بتوقيت الأردن- بعد منتصف ليل الاثنين 8 حزيران على ملعب سنابدراغون.

ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية.

وتنطلق النسخة الـ 23 من نهائيات كأس العالم، يوم الخميس 11 حزيران، حيث يشارك منتخب النشامى، ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.

جدول مباريات النشامى بتوقيت عمان

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، بلقاء النمسا عند السابعة صباح الأربعاء 17 حزيران، على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر عند السادسة صباح الثلاثاء 23 من الشهر ذاته وعلى نفس الملعب، على أن يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين عند الخامسة صباح الأحد 28 منه، على ملعب إيه تي آند تي، في دلاس، حيث أن مواعيد المباريات حسب التوقيت المحلي في العاصمة عمان.