ماجد العدوان يتوقع فوز كولومبيا على النشامى في الودية المرتقبة

خبرني - توقع المعلق الرياضي ماجد العدوان خسارة المنتخب الوطني امام نظيره الكولومبي في المواجهة الودية المرتقبة، مستندا الى الفوارق الفنية بين المنتخبين، وحجم القوة التي يمتلكها المنتخب الكولومبي على مستوى التصنيف والاسماء المحترفة.

وقال العدوان، في مقطع فيديو متداول، ان المنتخب الكولومبي يعد من المنتخبات القوية المشاركة، كونه يحتل المركز 13 عالميا، الى جانب امتلاك معظم لاعبيه خبرات كبيرة من خلال اللعب في الدوريات الاوروبية الخمسة الكبرى، الامر الذي يمنحه افضلية واضحة على الورق.





واكد العدوان ان خسارة المنتخب الوطني امام كولومبيا، ان حدثت، لا تعني انتهاء الحظوظ، مشيرا الى ان فرصة النشامى في الوصول الى دور الـ32 تبقى قوية، وان التعادل في احدى المواجهات قد يكون كافيا للمنافسة على احدى البطاقات الثماني المخصصة لافضل المنتخبات.



وتطرق العدوان الى الانتقادات التي طالت حارس مرمى المنتخب الوطني يزيد ابو ليلى، بعد تلقيه اهدافا من ركلات جزاء، مؤكدا ان الحارس لا يتحمل مسؤولية تلك الاهداف، وان الاخطاء التي سبقتها كانت دفاعية بالدرجة الاولى.



واضاف العدوان ان كبار حراس المرمى في العالم تعرضوا خلال مسيرتهم لاهداف ونتائج ثقيلة، معتبرا ان تحميل ابو ليلى مسؤولية الاهداف التي جاءت من ركلات جزاء امر غير عادل ولا يعكس حقيقة ما جرى داخل الملعب.