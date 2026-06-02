أسرة جامعة عمان العربية تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خبرني - في أجواءٍ سادتها الألفة والمحبة وعكست روح الأسرة الواحدة، تبادلت أسرة جامعة عمان العربية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال اللقاء الذي جمع الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس الجامعة، بحضور الأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية، وعمداء الكليات، وعميد شؤون الطلبة، وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.

وأكد الدكتور الوديان خلال اللقاء عن سعادته بهذه المناسبة المباركة وبهذا التجمع الذي يعكس روح الأسرة الواحدة التي تتميز بها جامعة عمان العربية، مشيراً إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز أواصر المحبة والتعاون والتواصل بين العاملين في الجامعة، وترسخ قيم الانتماء والعمل بروح الفريق الواحد، بما ينعكس إيجاباً على مسيرة الجامعة وتميزها، كما أعرب الدكتور الوديان عن تمنياته لأسرة الجامعة دوام الصحة والعافية.

ورفع الدكتور الوديان باسمه وباسم أسرة جامعة عمان العربية أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، وإلى الأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جلالته وسمو ولي العهد بموفور الصحة والعافية، وعلى الأردن بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، وأن يعيد الله تعالى هذه المناسبة المباركة على الوطن وقيادته الهاشمية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات

وشهد اللقاء أجواءً من الألفة عكست عمق أواصر المحبة والتقدير بين منتسبي الجامعة، وحرص إدارة الجامعة على تعزيز بيئة عمل إيجابية قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون، بما يسهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها الأكاديمية والمجتمعية.