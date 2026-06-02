خبرني - بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى آل أبو الهيجاء وفاة المهندس / محمود حسن ابو الهيجاء (أبو طارق)
المغفور له بإذن الله.
ستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء بعد صلاة الظهر في مسجد خالد بن الوليد الكائن في قرية الزيتونة - أم العمد
https://maps.app.goo.gl/xyw9pZpTTqu29r7YA?g_st=iw
وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى في مقبرة سحاب.
تقبل التعازي في بيت الاجر الكائن في أم أذنية يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة ٥ مساء وحتى ١٠ مساء للرجال والنساء.
مرفق موقع بيت الاجر (مسجد ام يحيى الزبن).
https://maps.app.goo.gl/yTVoGkcCo5AgA5Ba6?g_st=ic
وإنا لله وإنا إليه راجعون.