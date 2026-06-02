الثلاثاء: 02 حزيران 2026
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

  • 02 حزيران 2026
  • 12:06
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 72942 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

خبرني - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 72,942 شهيدا و172,967 إصابة، في ظل استمرار استهداف المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية وانهيار المنظومة الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإحصائية تأتي في إطار التحديثات اليومية الصادرة عن الجهات الصحية في قطاع غزة، والتي توثق أعداد الضحايا منذ بداية العدوان، وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإنقاذ والوصول إلى المناطق المتضررة.

وفي السياق، أوضحت الإحصائية أنه منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 933 شهيداً، فيما وصلت الإصابات إلى 2,868 إصابة، إضافة إلى تسجيل 781 حالة انتشال من تحت الأنقاض.

كما أعلنت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ 24 ساعة الماضية شهيداً واحداً و9 إصابات جديدة، مشيرة إلى أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وتؤكد المؤسسات الصحية والإنسانية في غزة أن استمرار العدوان وتقييد حركة الطواقم الطبية والإنقاذية يفاقم من حجم الكارثة الإنسانية، وازدياد عدد الشهداء، ويعيق جهود انتشال الضحايا وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.

