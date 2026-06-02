مصر تبعد اردنيا لاجل الصالح العام

خبرني - نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا صادرا عن وزير الداخلية يقضي بإبعاد مواطن اردني من أراضي جمهورية مصر العربية، وذلك ضمن إجراءات وصفت بانها تتعلق بدوافع الصالح العام.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات قانونية تتخذها الجهات المختصة في مصر بحق بعض الحالات الفردية، بناء على اعتبارات امنية او تنظيمية تحددها السلطات المعنية.

نشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد تم نشر قرار وزير الداخلية الذي نص على ابعاد المدعو (ح ع ح)، اردني الجنسية، من مواليد 9 أغسطس 1995، خارج البلاد.

وأوضح القرار ان هذا الاجراء جاء استنادا الى أسباب تتعلق بالصالح العام، دون ذكر تفاصيل إضافية حول طبيعة تلك الأسباب او ملابساتها.

وبينت البيانات المنشورة ان الشخص المعني يحمل الجنسية الأردنية ويبلغ من العمر ثلاثين عاما تقريبا، حيث شمل القرار انهاء اقامته داخل مصر وابعاده الى خارج البلاد بشكل رسمي.



ولم تتضمن الجريدة الرسمية اي تفاصيل إضافية حول طبيعة المخالفات او الظروف التي ادت الى اتخاذ قرار الابعاد، مكتفية بالإشارة الى انه جاء ضمن اطار الصالح العام وفق ما تقرره الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.