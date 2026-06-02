نقابة التكسي: 6 آلاف تكسي من أصل 18 ألفاً عدلت التعرفة

خبرني - عدلت قرابة 6 آلاف "تكسي" تعرفة العداد وفقا للتعرفة الجديدة من أصل 18 ألف "تكسي" تعمل في الأردن، وفق نقيب أصحاب مكاتب التكسي والمركبات العمومية محمد شحادة الحديد.

وأوضح الحديد، أن آخر موعد لتعديل تعرفة العدادات هو 11 حزيران الحالي، داعيا مالكي التكاسي بتعديل العدادات قبل انتهاء المهلة.

وبدأ العمل بالتعرفة الجديدة لأجور النقل لـ "التكسي" في 11 أيار الماضي، بعدما قررت هيئة النقل البري تعديل أجور النقل العام.

وكانت النقابة قد أعلنت أن تعرفة عداد التكسي ستعدل، إذ سترتفع بمقدار يتراوح بين قرش وقرشين؛ وستصبح "فتحة العداد" النهارية 39 قرشاً بدلاً من 37 قرشاً، فيما ستصبح "فتحة العداد" الليلية 40 قرشاً بدلاً من 38 قرشاً.

وأضافت أن تعرفة الكيلومتر الواحد "نهارياً" سترتفع من 26 قرشاً إلى 28 قرشاً، بينما ستزداد التسعيرة الليلية من 32 قرشاً إلى 33 قرشاً لكل كيلومتر.