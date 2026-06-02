أسرة جامعة الشرق الأوسط تتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

خبرني - تبادلت أسرة جامعة الشرق الأوسط التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، خلال لقاءٍ جسّد قيم الألفة، والتواصل، وروح الأسرة الواحدة.

تمثل هذه المناسبة المباركة فرصة لتعزيز معاني المحبة والتراحم والتواصل، وترسيخ قيم العطاء والانتماء التي تشكل جزءًا أصيلًا من ثقافة الجامعة ورسالتها الأكاديمية والمجتمعية.

وفي ختام اللقاء، رفعت أسرة الجامعة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وإلى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأردن قيادةً وشعبًا بالخير، واليمن، والبركات، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن، والاستقرار، والازدهار.