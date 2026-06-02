أمنية تطلق مبادرة “صناديق فرحة العيد” لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأيتام

خبرني - انطلاقاً من إيمانها بأن فرحة العيد تكتمل بمشاركتها مع الآخرين، أطلقت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنّفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، مبادرة إنسانية داخلية بعنوان "فرحة العيد تبدأ منا – صناديق فرحة العيد"، تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك، بهدف إدخال البهجة إلى قلوب الأطفال الأيتام وتعزيز قيم العطاء والتكافل بين موظفي الشركة وعائلاتهم.

وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص "أمنية" على ترسيخ ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، من خلال إشراك الموظفين وأطفالهم في إعداد صناديق هدايا خاصة للأطفال، بما يعكس روح العيد القائمة على المحبة والمشاركة والشعور بالانتماء، ويمنح المبادرة بُعداً إنسانياً يتجاوز مفهوم التبرع التقليدي إلى خلق أثر عاطفي مباشر لدى الأطفال المستفيدين.

وشارك الموظفون المتطوعون في تجهيز "صناديق فرحة العيد" التي تضمنت ألعاباً، وحلويات، وكتباً وأدوات تلوين، إلى جانب بطاقات معايدة ورسائل كتبت بعفوية ومحبة، حملت كلمات صادقة تهدف إلى مشاركة الأطفال فرحة العيد وإشعارهم بالاهتمام والرعاية. كما شجّعت المبادرة الموظفين على إشراك أطفالهم في إعداد الهدايا والبطاقات، بما يسهم في تعزيز قيم التعاطف والعطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة.

وقالت المدير التنفيذي لدائرة العلامة التجارية والاتصال المؤسسي في شركة أمنية، دينا الداود :إن عيد الأضحى يشكّل مناسبة إنسانية تجسّد معاني المحبة والتكافل، مؤكدةً أن المبادرة جاءت لترجمة هذه القيم إلى خطوات بسيطة تترك أثراً حقيقياً في نفوس الأطفال."

وأضافت الداود أن أمنية تحرص على إطلاق مبادرات مجتمعية تعزز ثقافة التطوع وتبني جسوراً من التواصل الإنساني المباشر مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الأطفال، مشيرةً إلى أن بعض التفاصيل البسيطة، كهدية أو بطاقة كُتبت بخط يد طفل، قادرة على صناعة لحظات لا تُنسى وترسيخ مشاعر الاهتمام والانتماء.

واختُتمت المبادرة بزيارة ميدانية نظمها فريق الشركة ومجموعة من متطوعي وحدة شباب أمنية إلى مؤسسة الحسين الاجتماعية والتي تعنى برعاية الأيتام، حيث جرى تنظيم فعالية خاصة للأطفال تضمنت توزيع صناديق فرحة العيد والهدايا ومشاركة الأطفال أجواء العيد، في خطوة عكست التزام أمنية بمواصلة دورها المجتمعي وتعزيز حضورها الإنساني من خلال مبادرات تترك أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة الأفراد والمجتمع.