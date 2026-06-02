*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات "صالون البترا الثقافي"

جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات "صالون البترا الثقافي"

  • 02 حزيران 2026
  • 11:38
جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات صالون البترا الثقافي

خبرني - استقبل رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم في مكتبه أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية السيدة رنا السعيد، وذلك ضمن فعاليات "صالون البترا الثقافي".
وألقت السعيد محاضرة بعنوان "دور اللجنة الأولمبية في تطوير الرياضة الأردنية"، نظمها نادي جامعة البترا بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة. وأدار الحوار عميد شؤون الطلبة ورئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، بحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة.
واستعرضت السعيد خلال المحاضرة الدور الذي تضطلع به اللجنة الأولمبية الأردنية في دعم وتطوير الحركة الرياضية في المملكة، من خلال تأهيل الرياضيين، ودعم الاتحادات الرياضية الوطنية، وتعزيز المشاركة الرياضية على مختلف المستويات، بما يسهم في تحقيق الإنجازات ورفع مكانة الرياضة الأردنية إقليميًا ودوليًا.
كما تناولت أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها اللجنة الأولمبية الأردنية في مجالات إعداد الرياضيين، ونشر الثقافة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، إضافة إلى جهودها في تعزيز الحوكمة والاستدامة وتطوير القطاع الرياضي.
وأكدت السعيد أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والرياضية في بناء جيل واعٍ بأهمية الرياضة ودورها في التنمية المجتمعية، مشيرةً إلى أن الجامعات تشكل شريكًا أساسيًا في اكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب.
وقالت السعيد: "إن الاستثمار في الشباب وتمكينهم رياضيًا يمثل ركيزة أساسية في رؤية اللجنة الأولمبية الأردنية، ونؤمن بأن الشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية تسهم في بناء بيئة داعمة للإبداع والتميز الرياضي، وتعزز حضور الرياضة بوصفها أداة للتنمية والتغيير الإيجابي في المجتمع."
وشهدت المحاضرة نقاشًا تفاعليًا مع الحضور، أجابت خلاله السعيد عن استفسارات الطلبة والمشاركين حول واقع الرياضة الأردنية والتحديات التي تواجهها، إلى جانب الفرص المستقبلية ورؤية اللجنة الأولمبية الأردنية للمرحلة المقبلة.

جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات
جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات
جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات
جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات
جامعة البترا تستضيف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ضمن فعاليات

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات في جامعة عمان العربية
مناقشة أول رسالة ماجستير في تخصص الرياضيات في جامعة عمان العربية
  • 2026-06-01 12:47
جامعة عمان العربية تشارك في حفل مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة
جامعة عمان العربية تشارك في حفل مسابقة المشاريع الخضراء الصغيرة المبتكرة
  • 2026-06-01 12:46
مسابقة (التحدي المالي) في جامعة عمان العربية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة
مسابقة (التحدي المالي) في جامعة عمان العربية لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلبة
  • 2026-06-01 12:44
كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان  (نحو مستقبل أكاديمي متميز: مهارات التعلم واستكمال
كلية تكنولوجيا المعلومات في (عمان العربية) تعقد ورشة تدريبية لخريجيها بعنوان ...
  • 2026-06-01 12:43
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري في الأحياء الدقيقة
كلية الصيدلة في (عمان العربية) تنظم ورشة عمل تطبيقية في أساسيات العمل المخبري...
  • 2026-06-01 12:40
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة توعوية بعنوان ) أهمية التكنولوجيا المالية في التطورات الاقتصادية والتكنولوجية(
كلية الأعمال في عمان العربية تنظم ورشة توعوية بعنوان ) أهمية التكنولوجيا الما...
  • 2026-06-01 12:30