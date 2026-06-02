الثلاثاء: 02 حزيران 2026
اشتعال المنافسة بين ريال مدريد وبرشلونة على نجم إنتر

خبرني - يتنافس ريال مدريد وبرشلونة للحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف إنتر ميلان خلال الصيف الحالي.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكه "إكس": "يخطط ريال مدريد للتعاقد مع ظهير أيمن هذا الصيف، ويُعد دينزل دومفريس، ظهير إنتر ميلان، من بين الخيارات المطروحة".

وفي نفس السياق، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، التقى ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة مع علي بارات، وكيل أعمال دينزل دومفريس، وخلال الاجتماع، طُرح اسم الظهير الهولندي بشكل غير رسمي. 
وطلب ديكو معلومات بالفعل عن اللاعب، وأبلغ وكيله بأن التعاقد معه في هذا المركز لن يكون ممكنًا إلا في حال رحيل جول كوندي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة منفتح بالفعل لسماع العروض المقدمة لكوندي، كما أنه مستعد للموافقة على أي عرض مغر بشأن رحيله.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سبق أن استجاب لرغبة مانشستر سيتي القوية في ضم المدافع الفرنسي عبر تجديد عقده، لا سيما أن الرئيس خوان لابورتا كان يعتقد أنه أحد أفضل الأظهرة في العالم.

وأوضحت أن مستوى كوندي في الموسم الحالي لم يرتقِ إلى مستوى التوقعات، لكنه لا يزال لاعبًا مهمًا وذا قيمة عالية في غرفة الملابس.

بشرى سارة للمنتخب الإسباني قبل كأس العالم 2026
