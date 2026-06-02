الأردنيون يترقبون بلاغا حكوميا لتحديد موعد عطلة رسمية

خبرني - يترقب الشارع الأردني صدور بلاغ رسمي من رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، بشأن تحديد موعد العطلة الرسمية بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة للعام (1 محرم 1448 هـ).

الموعد المتوقع للمناسبة والعطلة

وفقا للتقويم والحسابات الرسمية، فإن الموعد المتوقع لبداية العام الهجري الجديد سيصادف يوم الثلاثاء، الموافق 16 حزيران/يونيو 2026.

الإجراء الحكومي المعتاد: جرت العادة أن تصدر رئاسة الوزراء بلاغا يحدد تعطيل الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة احتفاء بهذه المناسبة الدينية.

أهمية رأس السنة الهجرية

تعد هذه المناسبة ذات طابع ديني وتاريخي؛ إذ تؤرخ لبداية التقويم الإسلامي المرتبط بالهجرة النبوية، وتصنف ضمن العطل الرسمية الثابتة في المملكة الأردنية الهاشمية حسب التشريعات المعمول بها.