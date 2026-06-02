مستجدات قضية الفتى التميمي.. القبض على 3 مشتبهين في إربد

خبرني - في تطور امني جديد، القت مديرية الامن العام القبض على ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء على الحدث محمد التميمي (14 عاما)، والذي وقع في محافظة اربد بالقرب من مدينة الحسن خلال ليلة عيد الاستقلال.

وياتي هذا الاجراء بعد تحركات مكثفة نفذتها فرق البحث الجنائي منذ لحظة وقوع الحادثة، ضمن جهود تهدف الى كشف هوية المتورطين وضبطهم في اسرع وقت ممكن.



تحديد المشتبه بهم خلال فترة قصيرة

ووفق مصدر امني، فقد تمكنت فرق التحقيق من جمع المعلومات والادلة ومتابعة تفاصيل الحادثة، ما اسفر عن تحديد هوية ثلاثة اشخاص يشتبه بتورطهم في الاعتداء خلال فترة وجيزة.

واوضح المصدر انه تم القاء القبض على المشتبه بهم وتحويلهم الى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفقا للاصول.

استمرار التحقيقات والتعامل بحزم مع قضايا الاعتداء

واضاف المصدر ان الاجهزة الامنية احالت الموقوفين الى المدعي العام المختص لمتابعة القضية قضائيا، في وقت تتواصل فيه التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الحادثة وتفاصيلها.

واكد ان مديرية الامن العام تواصل التعامل بحزم مع مثل هذه القضايا، وتعمل على ملاحقة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على المواطنين او تهديد امنهم وسلامتهم، مشددا على ان تطبيق القانون سيتم بحق جميع المتورطين دون تهاون.