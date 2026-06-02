خبرني - بعد وفاتها المفاجئة بساعات، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي آخر كلمات الفنانة سهام جلال، والتي نشرتها عبر حسابها على "إنستغرام"، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء لها بالشفاء.

وكتبت الراحلة سهام جلال عبر خاصية الستوري في حسابها، أمس الاثنين، آخر كلماتها، والتي جاءت مؤثرة على صورة دعاء بالشفاء لكل مريض مشيرة إلى ألمها بسبب وعكتها الصحية، قائلة: "اللهم أنزل شفاءك لمن مسه الضر، اللهم اشفِ وعافِ كل مريض يتألم ولا يعلم بضعفه إلا أنت سبحانك، أنا داخلة أعمل عملية دلوقتي، أسألكم الدعاء".



لم يمهلها القدر

ولم تكن تدري الفنانة سهام جلال أن هذه ستكون آخر كلمات لها وأن القدر لن يمهلها الشفاء والتعافي عقب العملية الجراحية، لتودع أهلها ومحبيها بشكل مفاجئ مسببة صدمة كبيرة وسط زملائها في الوسط الفني.

وغيب الموت الفنانة المصرية سهام جلال، فجر اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 54 عاماً.

وكشفت الفنانة منة جلال تفاصيل وفاة سهام في منشور على "فيسبوك"، قائلة إن زميلتها دخلت المستشفى لإجراء جراحة عاجلة، إثر معاناتها من وعكة صحية شديدة، ثم انتقلت للعناية المركزة بعد خضوعها للعملية الجراحية، غير أنها دخلت في غيبوبة وفارقت الحياة بشكل مفاجئ.

وعبر عدد من الفنانين عن صدمتهم من الخبر المفاجئ، من بينهم عمرو عبد العزيز.

يذكر أن الفنان الراحل محمود عبدالعزيز اكتشف سهام سعيد جلال بعد أن قدمها في فيلم "النمس".



انطلاقتها في "صعيدي في الجامعة الأميركية"

وكانت قبلها تعمل في مجال الإعلانات، ثم وقع الاختيار عليها لتشارك في بطولة فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية" الذي مثل انطلاقتها الحقيقية.

إلى ذلك قدمت سهام حوالي 40 عملاً فنياً في مسيرتها، كان آخرها مسلسل "عوالم خفية" إلى جانب الفنان عادل إمام، قبل أن تختفي من الساحة الفنية. لكنها عادت مؤخراً لتظهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي