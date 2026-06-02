ضبط 1200 طن من السماد العضوي غير المعالج في الموقر

خبرني - نفذت مديرية زراعة العاصمة، بالتنسيق مع الإدارة الملكية لحماية البيئة/ شرق عمّان، مساء أمس الاثنين، حملة رقابية ميدانية على عدد من المواقع في منطقة المطبة التابعة للواء الموقر، عقب ورود بلاغات وشكاوى حول وجود ساحة لتجميع السماد العضوي غير المعالج ضمن مناطق مزارع الثروة الحيوانية، في مخالفة للتعليمات والاشتراطات البيئية المعمول بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط ساحة تجميع مخالفة، قُدّرت الكميات الموجودة فيها بنحو 1200 طن من السماد العضوي غير المعالج.

ونُفذت الحملة بتوجيهات مدير مديرية زراعة العاصمة المهندس حسين الخالدي، وضمن إطار التعاون بين مديرية زراعة لواء سحاب ومديرية زراعة لواء الموقر، وبالتنسيق مع قسم مكافحة الذباب، في إطار جهود تعزيز الرقابة البيئية وضبط المخالفات وحماية الصحة العامة.

وتولى ضباط الارتباط من مديرية زراعة العاصمة ومديرية زراعة لواء الموقر تنظيم الضبوطات اللازمة وتحرير المخالفات واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بالتعاون مع كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة/ شرق عمّان.

وأكدت مديرية زراعة العاصمة استمرار حملاتها الرقابية في مختلف مناطق الاختصاص لمتابعة المخالفات البيئية وضبط التجاوزات، بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة وتعزيز الالتزام بالقوانين والتعليمات الناظمة.