بشرى سارة للمنتخب الإسباني قبل كأس العالم 2026

خبرني - تترقب الجماهير الإسبانية بشغف كبير انطلاق مشوار منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026 وسط حالة من التفاؤل والاهتمام بمدى جاهزية القوة الهجومية لمنتخب "لا روخا"

وكان الغموض يحيط بالحالة البدنية لعدد من الركائز الأساسية والمحورية في التشكيلة الرسمية المستدعاة لخوض غمار المونديال مما أثار مخاوف حقيقية لدى عشاق الماتادور قبل الدخول في المعترك القاري والدولي الكبير.

وأنهى المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي حالة الجدل السائدة والشكوك التي أحاطت بالموقف الطبي للنجم الشاب اللامع لامين جمال جناح نادي برشلونة مؤكدا أن كافة التقارير الطبية والفنية التي وصلت إلى جهاز التدريب تبدو إيجابية ومبشرة للغاية وتدعو للاطمئنان الكامل على سلامة اللاعب.

وأكد هيرايز في تقريره لشبكة "SER" أن يامال أصبح جاهزا بشكل كامل للمشاركة بالمونديال مشيرا إلى أنه سيكون حاضرا في المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر.

ويستهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر يوم 15 يونيو الجاري

وأوقعت قرعة كأس العالم منتخب إسبانيا في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات الأوروغواي والسعودية والرأس الأخضر.