اردوغان يرزق بالحفيد العاشر

خبرني - شهدت عائلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجواء من الفرح بعد استقبال مولودة جديدة لابنته سمية أردوغان بيرقدار وزوجها سلجوق بيرقدار، ليصل بذلك عدد أحفاد الرئيس أردوغان إلى 10 أحفاد.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الطفلة الجديدة هي الابنة الثالثة للزوجين، بعد “جانان أيبوكه” و“عاصم أوزدمير”، حيث رزقا بمولودتهما الجديدة وسط فرحة كبيرة داخل العائلة.

وبحسب التقارير، فإن سمية أردوغان وسلجوق بيرقدار، المتزوجين منذ عام 2016، يعيشان فرحة استقبال طفلهما الثالث، فيما أكدت المعلومات أن صحة الأم والمولودة جيدة.

كما أشارت التقارير إلى أن عدد أحفاد الرئيس أردوغان ارتفع رسميًا إلى 10، إذ لدى ابنته إسراء أردوغان ألبيرق وزوجها برات ألبيرق أربعة أطفال، بينما لدى ابنه بلال أردوغان وزوجته ثلاثة أطفال.