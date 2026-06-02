600 دينار تعيق تخرج طالبة وتسعى لمساندة أسرتها

خبرني - تواجه طالبة في جامعة العلوم الاسلامية العالمية خطر تعثر مسيرتها الدراسية قبل أشهر قليلة من التخرج، بعدما باتت بحاجة إلى تأمين 600 دينار لتغطية رسوم الفصل الصيفي وذمم جامعية سابقة، بما يتيح لها استكمال متطلبات التخرج والالتحاق بالتدريب الميداني.

وتوضح الطالبة أنها أنهت معظم متطلبات دراستها الجامعية، ولم يتبقَّ أمامها سوى الفصل الصيفي والتدريب الميداني للحصول على شهادتها الجامعية، إلا أن الظروف المالية الصعبة التي تمر بها أسرتها تحول دون قدرتها على تسديد الرسوم المطلوبة.

وبحسب الطالبة التي تسكن في منطقة طبربور في العاصمة عمان، فإن والدها كان يعمل في مجال التجارة ويتمتع باستقرار مالي قبل أن يتعرض لخسائر كبيرة أفقدته مصدر رزقه، ما اضطره إلى العمل بالأجر اليومي لتأمين احتياجات أسرته المكونة من خمسة أبناء، في ظل صعوبات متزايدة في الحصول على فرص عمل منتظمة.

وتؤكد الطالبة أن أسرتها تعيش أوضاعاً معيشية صعبة، وأن والدها يبذل جهداً كبيراً لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسرة، فيما تسعى هي إلى إنهاء دراستها الجامعية في أقرب وقت ممكن للالتحاق بسوق العمل ومساندة والدها والمساهمة في إعالة إخوتها.

وتناشد الطالبة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مساعدتها في تأمين الرسوم الجامعية المستحقة، والبالغة 600 دينار، حتى تتمكن من استكمال الفصل الصيفي والتدريب الميداني وإنهاء رحلتها الجامعية بنجاح.

0796606108

للمساعدة الاتصال على واتساب الرقم (اضغط هنا)