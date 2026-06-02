المشاجرات المسائية قد تكون قاتلة لمرضى القلب!

خبرني - يؤكد الطبيب ألكسندر مياسنيكوف أن المشاجرات التي تحدث في ساعات المساء قد تشكل خطرا على حياة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال: "بالنسبة للشخص المعرّض لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، فإن عادة تصفية الحسابات في المساء قد تنتهي، بالطبع، بنهاية وخيمة".

وأشار مياسنيكوف إلى أن المشاجرات المسائية قد تشكل تهديدا خطيرا على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو زيادة الوزن، أو أمراض القلب، حيث ترتفع لديهم احتمالية المضاعفات بشكل ملحوظ، إذ إن أي عامل توتر قد يكون كافيا لتحفيز حالة خطيرة.

وأضاف أن الطبيب ألكسندر مياسنيكوف كان قد حذّر سابقا من أعراض ليلية قد تهدد الحياة، مثل الصداع الشديد الذي يظهر ليلا، والذي قد يكون مؤشرا على حالات خطيرة كتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة، أو وجود ورم، أو عدوى.