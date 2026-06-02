*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المشاجرات المسائية قد تكون قاتلة لمرضى القلب!

  • 02 حزيران 2026
  • 10:17
المشاجرات المسائية قد تكون قاتلة لمرضى القلب

خبرني - يؤكد الطبيب ألكسندر مياسنيكوف أن المشاجرات التي تحدث في ساعات المساء قد تشكل خطرا على حياة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال: "بالنسبة للشخص المعرّض لخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب، فإن عادة تصفية الحسابات في المساء قد تنتهي، بالطبع، بنهاية وخيمة".

وأشار مياسنيكوف إلى أن المشاجرات المسائية قد تشكل تهديدا خطيرا على من يعانون من ارتفاع ضغط الدم، أو ارتفاع الكوليسترول، أو زيادة الوزن، أو أمراض القلب، حيث ترتفع لديهم احتمالية المضاعفات بشكل ملحوظ، إذ إن أي عامل توتر قد يكون كافيا لتحفيز حالة خطيرة.

وأضاف أن الطبيب ألكسندر مياسنيكوف كان قد حذّر سابقا من أعراض ليلية قد تهدد الحياة، مثل الصداع الشديد الذي يظهر ليلا، والذي قد يكون مؤشرا على حالات خطيرة كتمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة، أو وجود ورم، أو عدوى.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أطعمة ممنوعة على مرضى السكري
أطعمة ممنوعة على مرضى السكري
  • 2026-06-02 10:16
علاج واعد لالتهاب الدماغ المرتبط بالتقدم في السن
علاج واعد لالتهاب الدماغ المرتبط بالتقدم في السن
  • 2026-06-02 10:09
مكمل غذائي طبيعي يحمينا من السمنة وتراكم الدهون في الكبد
مكمل غذائي طبيعي يحمينا من السمنة وتراكم الدهون في الكبد
  • 2026-06-02 09:40
3 عبارات بسيطة يرددها أصحاب العقول القوية لأنفسهم يومياً
3 عبارات بسيطة يرددها أصحاب العقول القوية لأنفسهم يومياً
  • 2026-06-02 09:34
عدد تمارين الضغط المرتبط بتراجع خطر أمراض القلب بنسبة 96%
عدد تمارين الضغط المرتبط بتراجع خطر أمراض القلب بنسبة 96%
  • 2026-06-01 21:00
قبل شراء البرغر.. دليلك لاختيار النوع الأفضل لصحتك
قبل شراء البرغر.. دليلك لاختيار النوع الأفضل لصحتك
  • 2026-06-01 20:03