أطعمة ممنوعة على مرضى السكري

خبرني - أفادت الدكتورة صوفيا تساتوريان، أخصائية الغدد الصماء، أنه من المهم جدا على مرضى السكر تجنب بعض الأطعمة لمنع تفاقم حالتهم الصحية.

وتقول: "قبل كل شيء، يمنع تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة، مثل السكر والحلوى والشوكولاتة والمربى والعسل والمعجنات الحلوة، لأن هذه الأطعمة ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة، ما يسبب ارتفاعات حادة".

ووفقا لها، المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والعصائر المعلبة ومشروبات الطاقة والشاي المحلى، ضارة أيضا لمرضى السكري. وتنصح مرضى السكري بالامتناع عن تناول الكربوهيدرات المكررة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض والكعك والأرز الأبيض والمعكرونة المصنوعة من قمح الخبز. لأن جميع هذه الأطعمة ذات مؤشر جلايسيمي مرتفع، وترفع مستوى السكر في الدم بسرعة. وبدلاً من ذلك، توصي بتناول منتجات الحبوب الكاملة.

وبالإضافة إلى ذلك، توصي الطبيبة مرضى السكري بتجنب الأطعمة المصنعة، مثل النقانق والهوت دوغ والأطعمة الجاهزة. لأنها غالبا ما تحتوي على سكريات خفية ودهون متحولة وكميات كبيرة من الملح، ما يؤثر سلبا على الأوعية الدموية والصحة العامة.

وتقول: "لا يمنع مرضى السكري من تناول الفاكهة تماما، ولكن ينبغي الحد من تناول بعضها. فالموز والعنب والتين تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن أن تسبب ارتفاعا حادا في مستوى الغلوكوز".