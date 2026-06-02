*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إصابتان وجروح متوسطة إثر تصادم مركبتين على طريق المطار

  • 02 حزيران 2026
  • 10:11
إصابتان وجروح متوسطة إثر تصادم مركبتين على طريق المطار

خبرني - أُصيب شخصان بحادث تصادم مركبتين على طريق المطار قبل جامعة الإسراء.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي الثلاثاء، إن فرقها تعاملت مع حادث تصادم مركبتين خصوصيتين وقع على طريق المطار ما قبل جامعة الإسراء باتجاه عمان، نتج عنه إصابة شخصين بجروح متوسطة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد المرور.

وبينت أنها تعاملت أيضاً مع انسكاب زيوت على طريق الشاحنات الخلفي باتجاه الميناء، حيث تم التعامل وطمر الزيوت لمنع وقوع الحوادث

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مستجدات قضية الفتى التميمي.. القبض على 3 مشتبهين في إربد
مستجدات قضية الفتى التميمي.. القبض على 3 مشتبهين في إربد
  • 2026-06-02 11:18
حادثة الأشرفية.. الأمن العام: المزاعم حول شكاوى وخلافات سابقة عارية عن الصحة
حادثة الأشرفية.. الأمن العام: المزاعم حول شكاوى وخلافات سابقة عارية عن الصحة
  • 2026-06-02 09:12
مفارقة طالب توجيهي الحياة بعد تعرضه لحادث دهس في إربد
مفارقة طالب توجيهي الحياة بعد تعرضه لحادث دهس في إربد
  • 2026-06-02 08:55
الأمن العام: وفاة أحد مصابي إطلاق النار في الأشرفية
الأمن العام: وفاة أحد مصابي إطلاق النار في الأشرفية
  • 2026-06-01 23:30
النزاهة تحقق بشبهات فساد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
النزاهة تحقق بشبهات فساد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي
  • 2026-06-01 23:02
الاردن : اجنبية تخنق طفلتها خشية العار
الاردن : اجنبية تخنق طفلتها خشية العار
  • 2026-06-01 15:49