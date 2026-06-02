إصابتان وجروح متوسطة إثر تصادم مركبتين على طريق المطار

خبرني - أُصيب شخصان بحادث تصادم مركبتين على طريق المطار قبل جامعة الإسراء.

وقالت إدارة الدوريات الخارجية في التقرير المروري اليومي الثلاثاء، إن فرقها تعاملت مع حادث تصادم مركبتين خصوصيتين وقع على طريق المطار ما قبل جامعة الإسراء باتجاه عمان، نتج عنه إصابة شخصين بجروح متوسطة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى التوتنجي لتلقي العلاج.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة ومخالفة قواعد المرور.

وبينت أنها تعاملت أيضاً مع انسكاب زيوت على طريق الشاحنات الخلفي باتجاه الميناء، حيث تم التعامل وطمر الزيوت لمنع وقوع الحوادث