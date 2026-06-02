بالوثائق… الخشمان يواصل الضغط لتمديد مهلة خصم المخالفات المرورية

خبرني - كشفت وثائق رسمية عن متابعة رئيس كتلة الاتحاد والإصلاح النيابية، النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، لملف تمديد مهلة الاستفادة من الخصم التشجيعي على المخالفات المرورية، بعد مخاطبات متبادلة بين مجلس النواب ورئاسة الوزراء ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وأمانة عمان الكبرى.

وبحسب الوثائق، وجّه الخشمان كتابًا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بتاريخ 11 نيسان 2026، طالب فيه بتمديد مهلة الاستفادة من قرار خصم 30% على المخالفات المرورية، مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية التي حالت دون استفادة شريحة واسعة من المواطنين من القرار خلال مدته الأصلية.

وأظهرت المراسلات أن أمانة عمان الكبرى، من خلال كتاب رئيس لجنة الأمانة الدكتور يوسف الشواربة، أوضحت أن القرار المتعلق بالخصم التشجيعي صادر عن مجلس الوزراء، وأن صلاحية التمديد تعود لمجلس الوزراء صاحب القرار.

وتشير الوثائق إلى أن الخشمان عاد وخاطب رئيس الوزراء مجددًا بتاريخ 1 حزيران 2026، مؤكدًا ضرورة منح المواطنين فرصة إضافية مناسبة، بما يتيح لهم تسوية مخالفاتهم ضمن ظروف أكثر عدالة، خصوصًا أن المهلة السابقة تزامنت مع شهر رمضان وعيد الفطر والتزامات المدارس وارتفاع كلف المعيشة.

وتؤكد المراسلات أن مطلب التمديد لا يقوم على الاعتراض على قرار الخصم، بل على توسيع أثره العملي والاجتماعي، بحيث لا يبقى محصورًا بمدة زمنية لم يتمكن كثير من المواطنين من الاستفادة منها.

وتأتي هذه المتابعة النيابية في إطار السعي إلى دفع الحكومة نحو قرار جديد يراعي أوضاع المواطنين، ويعزز الثقة بالإجراءات الحكومية ذات البعد الاجتماعي، مع تمكين أكبر عدد ممكن من تسوية المخالفات المرورية المتراكمة.