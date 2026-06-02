الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة ويعتقل 30 فلسطينيا

خبرني - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية، أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا، بينهم أربع طالبات من جامعة بيرزيت، وعدد من الأسرى المحررين، وذلك خلال اقتحامات متزامنة تخللتها مداهمة عشرات المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

ففي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينيا، بينهم عدد من الأسرى المحررين، عقب مداهمة منازلهم في المدينة وضواحيها ومنطقة الشعراوية شمال المحافظة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المعتقلين من مدينة طولكرم وضواحيها هم علاء عبد الهادي، والأسير المحرر عدنان خضر الحصري (60 عاماً)، والأسير المحرر رجائي أحمد عموري (42 عاماً)، والأسير المحرر عبد اللطيف نافع حمدان (45 عاماً)، والأسير المحرر محمد سعيد شلباية (45 عاماً) من ضاحية عزبة الجراد، والأسير المحرر علاء شاهين من ضاحية ارتاح، والأسير المحرر محمود صعيدي (37 عاماً) من ضاحية شويكة، وأسيد عارف (45 عاماً) من مخيم نور شمس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من منطقة الشعراوية نهاد سليم (34 عاماً)، ويوسف شلبي (36 عاماً) من بلدة عتيل، والأسير المحرر أحمد محمد حمدان (35 عاماً) من بلدة صيدا، والأسير المحرر يزن جعار (29 عاماً)، والأسير المحرر عبادة مراد شديد (35 عاماً) من بلدة علار.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 10 فلسطينيين بعد اقتحام قرية صرة غرب المدينة وبلدة بيتا جنوباً.

وذكرت مصادر أمنية أن المعتقلين من قرية صرة هم يامن خالد أبو حسين، وزبيد سعود ترابي، ومحمد نبيل غانم، وحلمي أيمن، وكريم مهند غانم، وأيمن وصفي ترابي، وخليل وصفي ترابي، ومحمد أكرم ترابي، وكريم منذر ترابي، فيما اعتقلت المواطن طاهر سماعنة من بلدة بيتا. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي عقربا وبيتا وقرية بيت إيبا ومنطقة نابلس الجديدة، ونفذت عمليات تفتيش واسعة للمنازل.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربع طالبات من جامعة بيرزيت، هن نتالي أبو دية، وجولان أبو عواد، وسما صافي، بعد مداهمة منازلهن في بلدة بيرزيت، إضافة إلى الطالبة ليلى خليل من بلدة بيتونيا غرب رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان خلال اقتحامها قريتي دير أبو مشعل وأبو شخيدم شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منازل الفلسطينيين وتفتيشها.

وترافقت حملة الاعتقالات مع اقتحامات واسعة لعدد من القرى والبلدات، من بينها المزرعة الغربية وترمسعيا، إلى جانب عمليات تفتيش وتخريب لمحتويات منازل الفلسطينيين.

وتأتي هذه الحملة في ظل تصاعد عمليات الاقتحام والاعتقال التي تنفذها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة الغربية، بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وتشير مؤسسات الأسرى إلى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل ملحوظ من حملات الاعتقال منذ بدء العدوان، مستهدفة مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الطلبة الجامعيون والأسرى المحررون والناشطون، حيث تترافق عمليات الاعتقال مع مداهمات واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها والاعتداء على الفلسطينيين.

كما تشهد محافظات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات احتجاز وتحقيق ميداني وإغلاق للطرق وفرض قيود على حركة الفلسطينيين، في إطار سياسة التصعيد المستمرة بحق الفلسطينيين.