*
الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مكمل غذائي طبيعي يحمينا من السمنة وتراكم الدهون في الكبد

  • 02 حزيران 2026
  • 09:40
مكمل غذائي طبيعي يحمينا من السمنة وتراكم الدهون في الكبد

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء من جامعة تايبيه الطبية في تايوان أن تناول زيت بذور الكتان المضاف إليه مادة الكركمين يحارب السمنة ويمنع تراكم الدهون في الكبد.
أجريت التجربة على حيوانات الهامستر السوري، حيث خضعت لنظام غذائي عالي الدهون والكوليسترول لمدة ثمانية أسابيع، وحصلت مجموعة من هذه الحيوانات مع النظام الغذائي على جرعات منخفضة من مزيج زيت بذور الكتان والكركمين، فيما حصلت المجموعة الأخرى على جرعات عالية من هذا المزيج.

ولاحظ الباحثون أن جميع حيوانات التجارب التي حصلت على هذا المكمل الغذائي شهدت انخفاضا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) في الدم، وكان التأثير الأبرز لدى الحيوانات التي حصلت على جرعات عالية من المزيج.

ووجد العلماء أن المزيج عزز طرح الدهون والكوليسترول عبر البراز، كما غيّر من مستوى الدهون في الدم والكبد، ويرجّح االباحثون أن زيت بذور الكتان يحسن امتصاص الكركمين (الذي يذوب في الدهون)، ويكمل تأثيره بفضل أحماض "أوميغا-"3 الدهنية.
ونوه القائمون على الدراسة إلى أن النتائج التي توصلوا إليها مبنية على تجارب أجريت على الحيوانات المخبرية، لذا لا يُمكن تطبيقها مباشرة على البشر، لكنها تشير بنفس الوقت على أن مزيج الكركمين مع زيت بذور الكتان قد يمثل استراتيجية غذائية واعدة لدعم وظائف الكبد والسيطرة على اضطرابات استقلاب الدهون.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المشاجرات المسائية قد تكون قاتلة لمرضى القلب!
المشاجرات المسائية قد تكون قاتلة لمرضى القلب!
  • 2026-06-02 10:17
أطعمة ممنوعة على مرضى السكري
أطعمة ممنوعة على مرضى السكري
  • 2026-06-02 10:16
علاج واعد لالتهاب الدماغ المرتبط بالتقدم في السن
علاج واعد لالتهاب الدماغ المرتبط بالتقدم في السن
  • 2026-06-02 10:09
3 عبارات بسيطة يرددها أصحاب العقول القوية لأنفسهم يومياً
3 عبارات بسيطة يرددها أصحاب العقول القوية لأنفسهم يومياً
  • 2026-06-02 09:34
عدد تمارين الضغط المرتبط بتراجع خطر أمراض القلب بنسبة 96%
عدد تمارين الضغط المرتبط بتراجع خطر أمراض القلب بنسبة 96%
  • 2026-06-01 21:00
قبل شراء البرغر.. دليلك لاختيار النوع الأفضل لصحتك
قبل شراء البرغر.. دليلك لاختيار النوع الأفضل لصحتك
  • 2026-06-01 20:03