مقتل رئيس بلدية جنوب لبنان بالرصاص

خبرني - قتل رئيس بلدية دير ميماس جنوب لبنان سهيل أبو جمرة، مساء الاثنين، إثر تعرضه لإطلاق نار مباشر نتيجة إشكال فردي شهدته البلدة، وليس بغارة إسرائيلية.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام لبنانية، فقد أقدم أحد أبناء البلدة وهو عنصر في قوى الأمن الداخلي اللبناني على إطلاق النار باتجاه رئيس البلدية سهيل أبو جمرة مما أدى إلى مقتله على الفور.

وأسفر الهجوم أيضا عن إصابة مختار بلدة دير ميماس، نقولا سليمان، بطلق ناري في منطقة الصدر، ونقل إلى مستشفى مرجعيون الحكومي حيث وصفت حالته بالمستقرة.

وقد لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة عقب تنفيذ الجريمة، بينما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية المختصة تحقيقاتها المكثفة لتعقبه وتوقيفه.

نعت بلدية دير ميماس رئيسها الراحل، واصفة الحادث بـ"الإجرامي"، ودعت الأهالي إلى التحلي بالهدوء والحكمة وترك التحقيقات تأخذ مجراها القانوني.

وأصدرت عائلة مطلق النار من آل بشارة في البلدة بيانا رسميا أعلنت فيه براءتها التامة من العمل المشين الذي أقدم عليه ابنها، مدينة أي مساس بالسلم الأهلي ومؤكدة ثقتها الكاملة بالقضاء اللبناني.

من الجدير ذكره، أن بلدة دير ميماس في قضاء مرجعيون، تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة النبطية، وهي جغرافيا ضمن ما يعرف بالقطاع الشرقي لجنوب لبنان، وتشرف مباشرة على مجرى نهر الليطاني وتلال كفركلا والخيام، وهي المنطقة التي شهدت أعنف عمليات التوغل البري والقصف المدفعي والجوي من قبل الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الأخيرة.