حادثة الأشرفية.. الأمن العام: المزاعم حول شكاوى وخلافات سابقة عارية عن الصحة

خبرني - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنّ هناك مَن يحاول نشر أخبار مضللة ومحاولة تبرير حادثة إطلاق النار على مواطنين ورجال الشرطة وأنّ هنالك سلسلة طويلة من الاعتداءات والشكاوي بين مطلق النار وجيرانه وهو أمر عار من الصحة بحسب التحقيقات وأقوال الشهود وأطراف المشاجرة ومنهم ابن مطلق النار، حيث إنّ خلافاً حصل أول أمس بينهما بحكم الجوار وتم إنهاؤه دون تقديم شكاوى وأن الخلاف تجدد أمس وتطوّر لمشاجرة قام على إثرها ذلك الشخص بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين ومنهم الشخص المتوفى، الذي كان يقوم بمحاولة فض النزاع وليس طرفاً بالمشاجرة.



وشدّد الناطق الإعلامي على الجميع عدم الانجرار وراء إشاعات لا صحة لها واتهامات للطرف الآخر دون أي دليل والمساهمة بتضليل الرأي العام.



مهيباً بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث أصدرت مديرية الأمن العام أكثر من بيان لتوضيح ما حصل ولم تتوانَ عن إصدار أية تفاصيل تسمح بها مجريات التحقيق وخصوصيته للرأي العام.

وأشار إلى أنّ وحدة الجرائم الإلكترونية تتابع وترصد كل من يحاول تضليل الرأي العام وتحريف الحقائق ولصق تهم بمصابين ومتوفين لا علاقة لهم بكل ما يتم الحديث عنه، مؤكدًا أنه ستتم إحالة القضية اليوم للقضاء.