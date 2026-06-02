  • الشرطة: مسلح يقتل 6 من عائلته بولاية أيوا الأميركية قبل أن ينتحر

خبرني - قالت الشرطة إن مسلحا قتل ستة من أفراد عائلته قبل أن ينتحر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار في مدينة موسكاتين الواقعة شرقي ولاية أيوا الأميركية.

وأشارت إدارة شرطة موسكاتين في بيان إلى أن التحقيقات الأولية في حوادث إطلاق النار "تشير إلى أنها ناجمة عن نزاع عائلي".

وعثر رجال شرطة على أربع من الضحايا مقتولين بالرصاص داخل منزل، حين ذهبوا للتحقيق في بلاغات عن إطلاق نار.

وعلى الرغم من أن المشتبه به كان قد فر من مكان الحادث قبل وصول الشرطة، فقد تسنى التعرف عليه سريعا، وهو رايان ويليس ماكفارلاند (52 عاما)، من سكان موسكاتين.

وقال قائد الشرطة أنتوني كيس في مؤتمر صحف أن المسلح عثر عليه على ممشى الواجهة النهرية للمدينة بالقرب من جسر للمشاة.

وأفادت الشرطة بأنه انتحر في أثناء حديث الضباط معه.

وبعد ورود معلومات تشير إلى احتمال وجود ضحايا آخرين، عثرت الشرطة على جثتي رجلين آخرين يعتقد أن ماكفارلاند أطلق النار عليهما- أحدهما في منزل مجاور والآخر في محل تجاري.

وعبر كيس عن اعتقاده بأن جميع الضحايا من أفراد عائلة المسلح. ولم تكشف الشرطة عن هوياتهم. وأفادت قناة تلفزيونية تابعة لشبكة (إيه.بي.سي) بأن اثنين على الأقل من الضحايا كانا طفلين.

وأبلغ قائد الشرطة الصحفيين أن ماكفارلاند لديه سوابق جنائية، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ومسكاتين مدينة يبلغ عدد سكانها قرابة 24 ألف نسمة وتبعد 250 كيلومترا تقريبا شرق دي موين، عاصمة ولاية أيوا.

