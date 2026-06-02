تامر عبد المنعم يعلن وفاة الفنانة سهام جلال

خبرني - أعلن الفنان تامر عبدالمنعم على صفحته الفيس بوك عن وفاة الفنانة سهام جلال، وعلق قائلا، "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا سهام.. الأخت والفنانة سهام جلال في ذمة الله.. خالص عزائي".

يذكر أن الفنانة سهام جلال قدمت مسرحية "زقاق المدق" للمخرج عادل عبده، على مسرح البالون.

وسهام سعيد جلال، هى ممثلة مصرية خريجة سياحة وفنادق بدأت مشوارها الفني كموديل في الإعلانات واكتشفها بعد ذلك الفنان محمود عبدالعزيز لتشاركه بطولة فيلم النمس، ثم اختارها المخرج سعيد حامد لفيلم صعيدي في الجامعه الامريكيه الذي كان نقطه تحول في مسيرتها الفنيه ومن أعمالها فيلم فيلم ثقافي، فيلم حرب أطاليا، ومن أعمالها التليفزيونية مسلسل سارة ومسلسل للثروة حسابات أخري وحد السكين

وقدمت في المسرح عدة أعمال منها مسرحية شئ في صبري مع احمد بدير ومسرحية شاورما مع الفنان يونس شلبي وكانت أولى بطولاتها المسرحية في مسرحيه عصفور طل من الشباك.