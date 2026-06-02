ترمب يحض إسرائيل وحزب الله على وقف القتال إلى الأبد

خبرني - أعرب دونالد ترمب الاثنين، عن أمله في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد، وذلك بعد أن أدعى أن الطرفين وافقا على وقف لإطلاق النار.

وقال ترمب على حسابه في منصة "تروث سوشال" إن حزب الله "وافق على وقف إطلاق النار على إسرائيل وجنودها. وبالمثل، وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار عليهم. دعونا نرى إلى متى سيستمر هذا (...) نأمل أن يكون إلى الأبد".

وكانت السفارة اللبنانية في واشنطن أعلنت الاثنين، أن حزب الله وافق على الاقتراح الأميركي "بوقف متبادل للهجمات"، وذلك بعد تهديد إسرائيل باستئناف الغارات على ضاحية بيروت الجنوبية، عشية الجولة الرابعة من المفاوضات بين البلدين.

وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة "تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي الذي يقضي بوقفٍ متبادل للهجمات".

وأضافت "بموجب الترتيب المقترح، تتوقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت مقابل امتناع حزب الله عن تنفيذ هجمات ضد إسرائيل، على أن يتم توسيع إطار وقف إطلاق النار ليشمل كامل الأراضي اللبنانية".