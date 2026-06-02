الأغذية العالمي يوقف المساعدات الغذائية لـ135 ألف لاجئ سوري في الأردن

خبرني - أعلن برنامج الأغذية العالمي، وقف المساعدات الغذائية المقدمة لـ135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل.

وأوضح البرنامج، أنه سيواصل تقديم الدعم للاجئين في المخيمات عند المستوى المخفض الحالي البالغ 15 دينارا للفرد.

وبين أنه قدم المساعدة لنحو 585 ألف شخص خلال نيسان الماضي، وحول نحو مليوني دولار نقدا للمستفيدين، مشيرا إلى حاجته إلى 20 مليون دولار لتغطية عملياته خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأنهى البرنامج المرحلة الأولى من أنشطته في المخيمات بالمملكة، مستهدفا 230 شابا لاجئا بالتدريب على مهارات عملية لتعزيز فرص كسب العيش وبناء القدرة على الصمود، منهم 160 شابا في مخيم الزعتري و70 في مخيم الأزرق.

ولفت التقرير إلى أن نحو 192 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن إلى سوريا خلال الفترة الممتدة بين كانون الأول 2024 ونهاية نيسان 2026.

برنامج التغذية المدرسية

وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف مليون طالب استفادوا من أنشطة التغذية المدرسية خلال نيسان.

وبحسب التقرير، تلقى نحو 106 آلاف طالب وجبات صحية في المدارس بالمخيمات والمجتمعات المحلية، فيما حصل 400 ألف طالب آخرين على شرائح التمر المدعمة، بإجمالي 480 طنا جرى توزيعها.

كما دعم برنامج الأغذية العالمي، إطلاق 11 مشروعا جديدا لصغار المزارعين بالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، تركز على استخدام التقنيات والممارسات الزراعية المتكيفة مع التغير المناخي وتعزيز النظم الغذائية الزراعية القادرة على الصمود.