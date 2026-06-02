الأردن.. طقس صيفي معتدل حتى الجمعة

الثلاثاء: 02 حزيران 2026
خبرني - يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، لا سيما في البادية الشرقية.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدل في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات، خصوصا في البادية الشرقية.

كما ويطرأ الخميس، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات لا سيما في مناطق البادية.

ويكون الطقس الجمعة، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة نشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان اليوم بين 29- 16 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 27- 14 ، وفي المرتفعات الشمالية 26- 14، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 33 - 19 ، وفي مناطق السهول 30- 16، وفي الأغوار الشمالية 36 - 18، وفي الأغوار الجنوبية 38 - 23 ، وفي البحر الميت 37 - 22 ، وفي خليج العقبة 39 - 24 درجة مئوية.

