لبنان.. إطلاق نار يودي بحياة رئيس بلدية

خبرني - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء الاثنين، بمقتل رئيس بلدية ديرميماس سهيل أبو جمرا، في ظروف غامضة وإصابة مختار البلدة نقولا سليمان، بطلق ناري في صدره.

وأضافت: "أقدم مواطن من بلدة ديرميماس، مساء اليوم على إطلاق النار على رئيس البلدية سهيل أبو جمرا، والمختار نقولا سليمان، في ظروف لم تعرف ماهيتها بعد وما زالت الحادثة قيد المتابعة والتحقيق".

وأوضحت أن "الحادثة أسفرت عن مقتل رئيس البلدية متأثرا بإصابته، فيما أصيب المختار نقولا سليمان، بطلق ناري في الصدر بين الضلوع، ونقل فورا إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لتلقي العلاج وحالته مستقرة".

وأشارت إلى أن "مطلق النار لاذ بالفرار عقب جريمته"، فيما باشرت الأجهزة الأمنية المختصة إجراءاتها وتعقبها للمشتبه به لكشف ملابسات الحادثة وتوقيفه.

وذكرت مصادر محلية أن "الدركي ف. ب من بلدة ديرميماس هو من أقدم على إطلاق النار باتجاه رئيس البلدية سهيل أبو جمرا ومختار البلدة نقولا سليمان".