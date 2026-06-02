الألبسة تستحوذ على أعلى قيمة للصادرات الأردنية

خبرني - تصدرت صناعة الألبسة وتوابعها في الأردن قائمة أهم السلع المصدرة خلال الربع الأول من العام الحالي بعائد قيمته 393 مليون دينار، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.

وشكلت صادرات الألبسة وتوابعها 18.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها خلال الربع الأول من العام الحالي 2.12 مليار دينار وفق تحليل أجرته "الغد" استنادا إلى أرقام التجارة الخارجية الصادرة أخيرا.

وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات الألبسة وتوابعها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.4 % عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت حينها 373 مليون دينار.

وفي المرتبة الثانية في قائمة أهم السلع المصدرة جاءت الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية، حيث شكلت 11.4 % من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 242 مليون دينار بحسب الأرقام الرسمية.

وانخفضت صادرات المملكة من الأسمدة الأزوتية والكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.6 % عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت وقتها 246 مليون دينار.

وجاءت الحلي والمجوهرات الثمينة بالمرتبة الثالثة من بين أهم السلع المصدرة إذ شكلت 8 % من إجمالي الصادرات الوطنية وبقيمة 171 مليون دينار.

وسجلت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات الثمينة خلال الربع الأول من العام الحالي تراجعا بنسبة 22.6 % مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت حينها 221 مليون دينار.

وفي المرتبة الرابعة جاء البوتاس الخام بقيمة وصلت إلى 167 مليون دينار فيما شكلت 7.8 %، يليها محضرات الصيدلة بقيمة وصلت إلى 147 مليون دينار وشكلت 7 %، يليها الفوسفات الخام بقيمة 108 مليون دينار وشكلت 5 %، فيما شكلت باقي السلع المصدرة 42.5 % وبقيمة 901 مليون دينار.

وفيما يتعلق بقائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام الحالي تواصل أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى تصدرها كوجهة أولى للصادرات الوطنية إذ بلغت قيمتها 843 مليون دينار شكلت 39.7 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وبحسب أرقام التجارة الخارجية سجلت الصادرات الوطنية إلى أسواق دول منطقة التجارة العربية الكبرى تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 2 % عما كانت عليه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت آنذاك 860 مليون دينار، فيما صدر منها 225 مليون دينار إلى السعودية و194 مليون دينار إلى العراق.

وفي المرتبة الثانية ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية جاءت أسواق دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بقيمة 478 مليون دينار حيث شكلت 22.5 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وتراجعت الصادرات الوطنية إلى أسواق دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي سجلت وقتها 578 مليون دينار، فيما صدر منها 475 مليون دينار إلى الولايات المتحدة.

وجاءت أسواق الدول الآسيوية غير العربية في المرتبة الثالثة كوجهة للصادرات ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية بقيمة بلغت 437 مليون دينار، فيما شكلت 20.6 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وحلت أسواق دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الرابعة، بقيمة صادرات بلغت 175 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 8.2 % من إجمالي الصادرات الوطنية.

وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 69.9 % خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت آنذاك 103 ملايين دينار.

كما تظهر الأرقام الرسمية أن باقي التكتلات الاقتصادية استحوذت على نحو 9.2 % من إجمالي الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي، بقيمة بلغت 196 مليون دينار.

وينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة تصل إلى قرابة 150 سوقاً حول العالم بحسب أرقام غرفة صناعة الأردن.