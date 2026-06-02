ترمب: لم أوافق بعد على اتفاق السلام مع إيران

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران قد يكون أفضل من تحقيق نصر عسكري، مؤكداً أن المفاوضات لا تزال بحاجة إلى استكمال بعض النقاط قبل إقرار الاتفاق بشكل نهائي.

وأوضح ترمب، في تصريحات لشبكة "إيه بي سي"، أن اتفاق السلام "ليس أمراً هيناً بالنسبة لإيران ولنا أيضاً"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تحصل من خلاله على ما تحتاج إليه.

وأضاف أنه لم يوافق بعد على الاتفاق، لافتاً إلى أن هناك عدداً من النقاط الإضافية التي يتعين التوصل إلى تفاهم بشأنها قبل اتخاذ القرار النهائي.