ما هي حقيقة الطبيب العراقي الذي جُن بعد عملية انتهت بوفاة والدته

خبرني - تداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية منشورات مرفقة بصورة لشخص زُعم أنه طبيب يُدعى "محمد صالح العبيدي"، وأنه أجرى عملية جراحية لوالدته انتهت بوفاتها على يديه، ما تسبب بحسب الادعاءات المتداولة في إصابته بصدمة نفسية أفقدته عقله وأدت إلى تشرده في الشوارع.

إلا أن هذه الرواية تبين أنها غير صحيحة، بعدما ظهر صانع محتوى عراقي في مقطع فيديو عبر منصة تيك توك التقى خلاله بالشخص الحقيقي الموجود في الصورة المتداولة، وكشف تفاصيل مغايرة تمامًا لما جرى تداوله على نطاق واسع.

وأوضح صانع المحتوى أن الاسم الحقيقي للشخص هو "قُصاي"، مؤكدًا أنه لا يعمل طبيبًا من الأساس، كما أن والدته لا تزال على قيد الحياة، نافيًا صحة الادعاءات التي تحدثت عن وفاتها نتيجة خطأ طبي مزعوم.

وحسب ما ورد في الفيديو، فإن قُصاي يعاني من التهاب السحايا في الدماغ منذ طفولته، وهو مرض أثر على حالته الصحية على مدار سنوات طويلة، كما ظهر خلال المقطع وهو يطالب بالمساعدة وتوفير العلاج اللازم له.

وأشار صانع المحتوى إلى أن قُصاي يقيم في مدينة الموصل العراقية، ويعيش ظروفًا معيشية صعبة داخل منزل مهجور برفقة والدته المسنة وشقيقه الذي يعاني من إعاقة في إحدى ساقيه.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، الذين طالبوا بضرورة تحري الدقة قبل تداول القصص غير الموثقة، خاصة تلك التي تتعلق بحياة الأشخاص وظروفهم الإنسانية، مؤكدين أهمية الاعتماد على المعلومات الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.