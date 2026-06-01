حسن البلام يعود إلى التقليد من بوابة أم كلثوم

خبرني - أثار الفنان الكويتي حسن البلام موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره متقمصًا شخصية أم كلثوم ضمن أحداث مسرحيته الجديدة شوقر دادي.

وخلال أحد المشاهد الكوميدية، ظهر البلام مرتديًا زيًا مستوحى من الإطلالة الشهيرة لكوكب الشرق، مع نظارة سوداء ومنديل في اليد، بينما أدى بطريقة تمثيلية مقتطفات من أغنيات خالدة مثل سيرة الحب وبعيد عنك، على وقع صوت الفنانة الراحلة في الخلفية.

ولاقى المشهد انتشارًا واسعًا بعد أن نشره البلام عبر حسابه على إنستغرام، حيث انقسمت آراء المتابعين بين مؤيد ومعارض. وأشاد عدد من الجمهور بقدرته على تقمص الشخصية واستحضار تفاصيلها المعروفة بأسلوب كوميدي احترافي، معتبرين أن المشهد جاء في إطار فني ساخر بعيد عن الإساءة.

في المقابل، انتقد آخرون فكرة تقليد شخصية بحجم أم كلثوم، التي تُعد إحدى أبرز رموز الفن العربي، معتبرين أن تجسيدها بهذه الطريقة قد لا يلقى قبولًا لدى بعض محبيها.

وأعاد الجدل إلى الواجهة تصريحات سابقة لحسن البلام تحدث فيها عن ندمه على بعض الأدوار النسائية التي قدمها في بداياته الفنية، مؤكدًا أنه كان أصغر سنًا حينها ولم يكن يدرك أبعاد تلك الاختيارات الفنية بالشكل الكافي.

ويُعرف البلام بتقديم شخصيات ساخرة وتقليد مشاهير في العديد من أعماله، وهو ما عرضه سابقًا لانتقادات دفعته إلى إعلان التوقف عن هذا النوع من الأداء لفترة، قبل أن يعود إليه لاحقًا مع التأكيد على تقديمه بشكل يحترم الأشخاص ولا يتضمن إساءة أو تجريحًا.

وتدور أحداث مسرحية "شوقر دادي" في إطار اجتماعي كوميدي، وتضم نخبة من نجوم المسرح الخليجي، من بينهم أحمد العونان وزهرة عرفات وفوز الشطي، وهي من تأليف وإخراج عبدالله البدر.