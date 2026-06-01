براك بعد تعيينه مبعوثا رئاسيا: ترامب حقق في الشرق الأوسط ما عجز عنه أسلافه

خبرني - يرى المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نجح في تحقيق إنجازات في الشرق الأوسط لم يتمكن أي من الرؤساء الأميركيين السابقين من تحقيقها، مشيراً إلى أن نهجه القائم على التواصل المباشر بين القادة أحدث تحولاً جوهرياً في مقاربة الولايات المتحدة لقضايا المنطقة.

وقال براك عبر منصة "إكس" إنه يشعر بالفخر لخدمة الرئيس ترامب وقبول مهمة المبعوث الرئاسي، مؤكداً أن أسلوب الرئيس الأميركي في إدارة العلاقات الدولية يعتمد على التواصل المباشر مع قادة الدول، وهو ما اعتبره النهج الأكثر فاعلية في التعامل مع تعقيدات الشرق الأوسط.

وأضاف أن رؤية ترامب أسهمت في تغيير طبيعة التعامل مع قضايا المنطقة، بحيث أصبحت الأولويات والحلول تنبع من دول المنطقة نفسها، بدلاً من أن تُفرض من الخارج، لافتاً إلى أن هذا التحول أعاد صياغة أسس السياسة الأميركية في الشرق الأوسط.

وأشار براك إلى أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبتوجيه من الرئيس ترامب، لعب دوراً محورياً في إحداث تغيير كبير في نهج السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة، معتبراً أن الإدارة الأميركية الحالية أعادت رسم ملامح دور الولايات المتحدة بما ينسجم مع التحديات والمتغيرات الإقليمية.

وأوضح أن فلسفة الرئيس ترامب تقوم على تحقيق توازن قوى يتمحور حول المصالح الأميركية، مع تشجيع الحلفاء على تعزيز الاعتماد على الذات وتقاسم الأعباء فيما بينهم، من خلال بناء شراكات وترابطات إقليمية تسهم في تحقيق الازدهار المشترك.

وشدد براك على أن هذه المقاربة تتم ضمن إطار يحافظ على النفوذ الأميركي والاستقرار الإقليمي، ويضمن توافق التحركات والشراكات الإقليمية مع الأهداف الاستراتيجية الأساسية للولايات المتحدة.