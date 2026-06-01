النزاهة تحقق بشبهات فساد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي

خبرني - أوفد رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حازم المجالي، فريقا من الهيئة إلى مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منطقة الشميساني، وذلك لجمع وثائق ومستندات تتعلق بشبهات فساد، عقب تلقي الهيئة معلومات حول وجود مخالفات مالية لا تزال قيد التحقيق.

وكانت الإرادة الملكية قد صدرت بتشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 23 تشرين الأول عام 2007، فيما بدأ المجلس أعماله رسمياً في 7 تموز عام 2009، بصفته هيئة استشارية تُعنى بتقديم المشورة للحكومة الأردنية بشأن القضايا والسياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ويترأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور موسى مفضي أيوب شتيوي، فيما يشغل محمود عبد الله إبراهيم الشعلان منصب الأمين العام للمجلس.

وأكد مصدر مأذون أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ستعلن، بعد استكمال إجراءاتها وتحقيقاتها، تفاصيل المخالفات التي تم رصدها ونتائج أعمالها في هذا الملف.