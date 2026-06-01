الماجستير في الإعلام وتكتولوجيا الاتصال للطالبة تحرير حمدان

‏‎خبرني - نوقشت في كلية الإعلام بجامعة جدارا، رسالة ماجستير للطالبة تحرير حمدان ، والموسومة بدرجة اعتماد صناع المحتوى الرقمي في المواقع الإخبارية الأردنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الرقمي

‏‎وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور اسلام حتاملة مشرفاً ورئيساً ، وعضوية كلاً من الدكتورة رسمية الشقران مناقشاً داخلياً، و الدكتور محمد حابس ابراهيم من جامعة اليرموك مناقشاً خارجياً.

‏‎وعرضت الباحثة أمام اللجنة ملخصاً عن دراستها تضمن مشكلة الدراسة واهميتها واهدافها والمنهجية المتبعة وأبرز النتائج التي توصلت اليها وأهم المقترحات.

‏‎وبعد الاستماع لعرض الطالبة،ومناقشتها أشادت اللجنة بجهودها في إعداد وعرض الرسالة،لما تحتويه من أصالة علمية واضافة يمكن الاعتماد عليها في استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتاج الاعلامي الرقمي المستند على اسس علمية .وبعد المداولة أعلنت اللجنة نجاح الطالبة وذلك استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الإعلام وتكنولوجيا الاتصال.