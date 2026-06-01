مستوطنون يحرقون أشجار زيتون شمال شرق رام الله

خبرني - أحرق مستوطنون، مساء الاثنين، عددا من أشجار الزيتون بين بلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح، شمال شرق رام الله.

وذكرت مصادر فلسطينية أن مستوطنين أضرموا النيران في أراض مزروعة بأشجار الزيتون في المنطقة المذكورة، وأن الأهالي تصدوا لهم وأجبروهم على المغادرة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان ووفرت الحماية لهم، ومنعت طواقم الإطفاء التابعة للدفاع المدني من الوصول إلى موقع الحريق لإخماده.

وتشهد قرى وبلدات شمال شرق رام الله اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، إلى جانب اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، لا سيما الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون.